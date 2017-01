Pesawat Wings Air Putar Balik ke Palu

Wings Air. Foto dok JPNN.com

jpnn.com - Pesawat Wings Air dengan nomor penerbangan IW 1156 tujuan Palu - Luwuk, Sabtu (14/1) berputar kembali ke Palu.

Presiden Direktur Lion Air Group Edward Sirait menjelaskan pesawat ATR 72-500 dengan registrasi pesawat PK - WFK Return To Base atau RTB sesaat setelah take off menuju Luwuk.

"Pesawat yang dikomandoi Capt. Djoko Sriyono take off dari Palu menuju Luwuk pada pukul 06.10 dan pada saat take off pilot in command mendapatkan indikator yang menyala," kata Edward dalam keterangannya.

Karena itu, sambung Edward, demi keselamatan dan keamanan penerbangan, maka pilot memutuskan kembali ke Palu atau Return To Base untuk dilakukan pengecekan dan pesawat mendarat dengan baik di Palu.

"Saat ini pesawat tidak diterbangkan untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu," jelasnya.

Beruntung tidak ada korban dalam insiden tersebut.

"Sebagian penumpang telah melakukan refund, reschedule dan ada juga yang kami terbangkan dengan Batik Air dan Lion Air," tandas Edward.(chi/jpnn)