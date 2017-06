Peselancar Aborijin Unjuk Bakat di Pantai Victoria

SHARES

Beberapa peselancar Aborijin terbaik di Australia berkumpul di Pantai Bells yang terkenal di negara bagian Victoria untuk mengikuti Kejuaraan Selancar Aborijin Australia tahunan keenam.

Ini adalah persaingan yang ketat antara laki-laki dan perempuan, dan ini menjadi gelaran besar budaya bagi warga Aborigin di seluruh Australia. Skip YouTube Video

FireFox NVDA users - To access the following content, press 'M' to enter the iFrame. YOUTUBE: Surfers Victoria

Acara olah raga ini merupakan pertunjukkan bakat berselancar bagi warga Aborijin. Bagi pendiri kejuaraan ini, Anthony Hume, acara tersebut merupakan kelanjutan tradisi pertemuan masyarakat dan ikatan keluarga yang dimiliki komunitas Aborijin.

"Lewat Kejuaraan Selancar Aborijin Australia, ini tercipta lagi dalam nuansa modern," kata Anthony.

Reporter Australia Wide, Hamish Fitzsimmons, menunjukkan bagaimana rasanya berselancar dengan atlet terbaik.

Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.