Peserta IPhO 2017 Dikarantina 4 Hari

jpnn.com, YOGYAKARTA - Dua hari lagi International Physics Olympiad (IPhO) ke-48 yang dilaksanakan di Yogyakarta dimulai.

Para peserta dari 86 negara pun akan berdatangan mulai besok (16/7).

Sekretaris IPhO 2017 Dr Syamsu Rosyid mengungkapkan, para siswa yang ikut kompetisi ini akan dikarantina selama empat hari. Mereka akan dijaga ketat agar bisa fokus mengikuti lomba.

"Empat hari lomba Senin sampai Kamis mereka kami karantina. Tidak boleh ada yang menggunakan gadget, handphone, laptop, dan alat digital lainnya. Kalau ada yang bawa akan kami sita dan akan dikembalikan bila lomba usai," terang Rosyid, Sabtu (15/7).

Kebijakan ini, lanjutnya, untuk menjaga objektivitas lomba. Kemampuan peserta benar-benar diuji karena yang ikut lomba ini adalah siswa-siswa pilihan.

IPhO 2017 mengambil tema I’m Physics: Physics for Peace, Physics for a Better Future of Life.

Menurut Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad, tema ini sangat relevan dengan prioritas pembangunan pendidikan di Indonesia, yaitu penguatan pendidikan karakter.

Perhelatan IPhO tahun ini akan diikuti sekitar 650 peserta dari 86 negara.