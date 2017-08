Pesona Breksi dan Candi Ijo Pukau Grup Band Amerika Ini

jpnn.com, SLEMAN - Pesona wisata Yogyakarta kembali memukau public figure asal Amerika. Kali ini grup musik Cash Cash asal Roseland, New Jersey yang terpukau dengan pesona Taman Tebing Breksi dan Candi Ijo. Keduanya menikmati #pesonajogja saat berada di kawasan Selatan Candi Prambanan, Sleman tersebut.

Usai menjadi pengisi acara di hari kedua We The Fest (WTF) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Sabtu (12/8/2017), grup band itu mampir ke Yogya. Mereka menyempatkan diri untuk mengunjungi tempat wisata yang menjadi nominasi Anugerah Pariwisata Indonesia (API) 2017.

Lewat Instagram @cashcash, terlihat grup yang aslinya terdiri dari Jean Paul Makhlouf, Alexander Luke Makhlouf, dan Samuel Warren Frisch, memamerkan foto-fotonya di beberapa lokasi di Yogyakarta.

Saat berada di Puncak Tebing Breksi yang menjelang HUT RI dipasang Bendera Merah Putih, mereka pun berfoto. "Mad LOVE for INDONESIA #Yogyakarta was amazing... #Surabaya tonight at @jimmyssby for round #2!!" tulis mereka sebagai keterangan foto yang diunggah pada Jumat (11/8). Di situ, mereka tengah berpose di depan bendera Merah Putih.

Tak hanya di Taman Tebing Breksi, grup band dengan lagu "How to Love, Millionaire dan Take Me Home" ini juga mampir ke Candi Ijo. Candi yang berada di lokasi tertinggi di Yogya ini hanya berjarak sekira 2 km dari Breksi. "INDONESIA feels all day!!" tulis mereka sebagai keterangan foto, Sabtu (12/8/2017), yang memperlihatkan salah satu personel melompat tinggi di atas Candi Ijo. Pose yang ngehits.

Kekaguman mereka berlanjut ketika memamerkan foto berisi pose di depan Tebing Breksi, Prambanan, Sleman. "Every block of stone has a statue inside it...it's up to the sculptor to discover it. #INDONESIA #AllMyLove," tulis mereka, Minggu (13/8/2017).

Ada satu lagi foto indah tentang Yogyakarta yang diunggah. Foto di Puncak Tebing Breksi yang menampakkan latar belakang pohon pisang dan gubug. Mereka menuliskan caption dengan bercanda: "Om telolet om ???? ???????? We're gonna make INDONESIA our 2nd home...."

Sayangnya, hanya dua personel Cash Cash yang ada di dalam foto-foto itu. Namun begitu, antusiasme fans Indonesia terhadap foto-foto mereka di Yogyakarta sangat tinggi . Foto yang di depan relief Tebing Breksi di-like 13.700 lebih. Yang di Candi Ijo juga di-like di atas 13.000. Foto "Om telolet om" yang diunggah terakhir sudah 8.300an yang nge-like.