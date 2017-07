Pevita Pearce Tutup Kolom Komentar di Instagram, Kenapa Sih Beb?

Pevita Pearce. Foto dok JPNN.com

jpnn.com - Pevita Pearce tiba-tiba menutup kolom komentar di beberapa post Instagram terakhirnya. Hal ini membuat para penggemarnya bingung.

Mereka bertanya-tanya kenadap Pevita melakukan itu. Karena, aktris cantik itu biasanya selalu terbuka terhadap komentar-komentar dari netizen.

Mereka akhirnya membanjiri kolom komentar di foto-foto lama Pevita untuk bertanya.

“Kenapa postingan” terbarunya ga bisa di comment lg ya ? what is it for Pev ?,” tanya akun @mikelim_5.

“Pep comentnya kok pada di matiin,” sambung akun @mrsannn.

Sementara itu, belum diketahui alasan Pevita mematikan kolom komentarnya, namun diduga hal ini lantaran dirinya tidak lagi nyaman dengan komentar-komentar negatif dari netizen. (zul/pojoksatu)