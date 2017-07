Pindah ke Chelsea, Morata jadi Pemain Termahal Spanyol

SHARES

jpnn.com, LONDON - Dua jawara liga domestik di Eropa, Chelsea dan Real Madrid telah sepakat dalam urusan Alvaro Morata. Pemain timnas Spanyol berusia 24 tahun itu tinggal menyisakan tes kesehatan dan pindah ke Chelsea.

Di situs resminya, Chelsea mengonfirmasi telah menyetujui persyaratan transfer Morata.

Tak disebutkan berapa harga yang harus ditebus Chelsea untuk memastikan Morata keluar dari Madrid. Namun media di Benua Biru seperti Marca melansir, Chelsea harus mengeluarkan kocek sebesar EUR 80 juta atau setara dengan Rp 1,2 triliun.

Angka tersebut membuat Morata menjadi pemain Spanyol termahal sepanjang masa. Dalam daftar sepuluh pemain dengan transfer termahal, Morata berada di tempat ke-8.

"Saya sangat bahagia, besok saya akan berada di Chelsea. Namun sampai saya lulus tes medis, saya tidak akan tenang," kata Morata.

Pemain yang sempat dikaitkan dengan Manchester United dan AC Milan ini sedang melakoni tur pramusim bersama Real Madrid di Amerika Serikat. "Ini musim panas yang aneh. Namun jelas, saya akan pergi," tutur Morata. (adk/jpnn)

10 Pemain Termahal

1. Paul Pogba, Prancis (transfer 2016) Juventus to Manchester United - 105m euros.

2. Cristiano Ronaldo, Portugal (2009) Manchester United to Real Madrid - 96m euros.

3. Gareth Bale, Wales (2013) Tottenham Hotspur to Real Madrid - 91m euros.

4. Gonzalo Higuain, Argentina (2016) Napoli to Juventus - 90m euros.

5. Neymar, Brasil (2013) Santos to Barcelona - 85m euros.

6. Romelu Lukaku, Belgia (2017) Everton to Manchester United - 85m euros.

7. Luis Suarez, Uruguay (2014) Liverpool to Barcelona - 81m euros.

8. Alvaro Morata, Spanyol (2017) Real Madrid to Chelsea - 80m euros.

9. Angel Di Maria, Argentina (2014) Real Madrid to Manchester United 75m euros.

10. Zinedine Zidane, Prancis (2001) Juventus to Real Madrid - 75m euros.