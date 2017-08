PLN Seleksi 357 Karya Inovasi

SHARES

jpnn.com, DENPASAR - Ajang rutin Karya Inovasi kembali digelar PT PLN (Persero). Bertempat di Denpasar, Bali, kegiatan itu bertujuan memberi pengakuan dan penghargaan pada karya inovasi yang dibuat pegawai PLN dan anak perusahaan.

”Karya inovasi yang diseleksi merupakan hasil implementasi knowledge management,” kata Kepala Divisi Engineering dan Perencanaan Pengadaan PLN Warsono Martono.

Seleksi Inovasi di Lingkungan PLN dimulai sejak 1999 sampai 2004 yang saat itu masih dikelola oleh PLN Jasa Pendidikan. Sesuai dengan perubahan struktur organisasi dan perkembangannya, sejak 2005 sampai saat ini, pengelolaan inovasi diserahkan kepada PLN Puslitbang Ketenagalistrikan.

Tercatat setiap tahunnya, jumlah peserta selalu mengalami peningkatan, ini dapat terlihat sampai dengan tahun 2014 PT PLN (Persero) telah menghasilkan 2322 karya inovasi yang merupakan hasil karya dari para pegawai PLN. ”Itu menunjukkan para pegawai sangat antusias dan termotivasi untuk ikut berperan memperbaiki kinerja perusahaan,” jelas Warsono.

Untuk tahun 2017, pengumpulan karya inovasi dimulai sejak 21 Maret-21 April 2017, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi, dan revisi pada tanggal 24-28 April 2017. Tahap seleksi awal dimulai sejak 1-22 Maret 2017 dan pengumuman peserta lolos tahap regional I pada 19-20 Juli 2017, Regional II 26-27 Juli 2017 yang nantinya akan dilanjutkan dengan audit lapangan pada tanggal 1 Agustus – 8 September 2017 dan Seleksi Nasional pada 18-20 Oktober 2017.

Peserta yang lolos pada tahap regional II di Bali ini nantinya akan diberangkatkan ke Jakarta untuk berkompetisi dengan Regional I.

Tahun 2017 ini jumlah karya inovasi yang masuk sebanyak 357 Karya Inovasi (KI) yakni dari hasil awal Regional I Bidang Pembangkitan 16 KI, Bidang Transmisi dan Distribusi 20 KI, Bidang Technical Supporting Management 20 KI. Sedangkan untuk Regional II yang tercatat telah lolos tahap seleksi awal terdapat Bidang Pembangkitan 20 KI, Bidang Non Technical Supporting Aplikasi 20 KI, Bidang Non Technical Supporting Manangemet 20 KI. Mulai tahun 2015 kuota untuk bidang Pembangkitan dan Transmisi Distribusi dinaikkan menjadi 5 Karya per unit, hal ini disebabkan terjadinya tren penurunan pada kedua bidang tersebut. (JPNN/pda)