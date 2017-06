Pohon Dipasang Microchip Supaya Tidak Dcuri

SHARES

Sebuah kota praja di Australia, City of Greater Geraldton menggunakan cara yang unik untuk mencegah pencurian pohon-pohon yang mereka tanam di pinggir jalan yaitu memasang microchips di batangnya.

Microchips ini biasanya dipasang di tubuh anjing atau kucing yang akan digunakan untuk melacak keberadaan binatang tersebut bila hilang.

Microchips tersebut dipasang di pohon lalang karena pohon tersebut cukup mahal.

Baru-baru ini, dua pohon ilalang tersebut yang harganya masing-masing $ 300 (sekitar Rp 3 juta) hilang dicuri dari sebuah bundaran di Geradton, sekitar 419 km dari ibukota Australia Barat, Perth.

Walikota setempat Shane Van Styn mengatakan petugas mereka sudah memasang microchips untuk sekitar 60 pohon untuk mencegah kemungkinan terjadinya pencurian, dan bila terjadi mereka akan bisa melacak kemana perginya tanaman-tanaman tersebut.

Berat pohon tersebut rata-rata 75 kg dan diperlukan sedikitnya dua orang untuk mengangkat pohon tersebut.

Sementara biaya untuk membeli microchips tersebut hanya beberapa dolar saja.

