POLY Segera Buka Pabrik Plastik di AS

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Indopoly Swakarsa Industry (POLY) berencana membuka pabrik di Amerika Serikat (AS).

Syaratnya, feasibility study menunjukkan hasil positif dalam 1-2 tahun ke depan.

Maklum, perusahaan telah membuka kantor pemasaran dan anak usaha Ilene Inc berlokasi di Chicago, Illinois, guna menggaet lebih banyak pelanggan baru Amerika Utara dan Selatan.

”Tergantung hasil studi kelayakan. Kalau bagus, tentu bisa ditindaklanjuti. Kami juga telah menyewa konsultan guna mendalami kondisi market di negara besutan Donald Trump itu,” tutur Wakil Presiden Direktur Indopoly Jeffrey Halim.

Tahun ini, perusahaan mengalokasikan belanja modal (capex) USD 8 juta.

Dari jumlah itu, sebanyak USD 5 juta untuk pengembangan pabrik di Tiongkok. Sekitar USD 3 juta untuk pengembangan pabrik di Indonesia.

Saat ini, perusahaan tercatat mempunyai tiga pabrik. Yakni, di Purwakarta yang berkapasitas produksi 65 ribu ton per tahun, Suzhou, Tiongkok (43 ribu ton per tahun), dan Kunming, Tiongkok (10 ribu per tahun).

Di sisi lain, perusahaan berencana membagi dividen USD 1.69 juta.