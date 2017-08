Posting Foto Ini, Calon Suami Laudya Chintya Takut Pernikahannya Terganggu?

Laudya Cynthia Bella. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Insiden bendera Merah Putih terbalik dan berbagai dugaan kecurangan wasit di ajang SEA Games 2017, sempat membuang hubungan Indonesia dan Malaysia sedikit memanas.

Calon suami artis peran Laudya Chintya Bella, Engku Emran memastikan bahwa hubungan kedua negara itu masih akur.

Dia pun menunjukkannya dengan mengunggah foto suporter Indonesia dan Malaysia yang berdampingan.

Potret yang direpost dari akun mynegaraku tersebut kedua suporter berada di halaman Stadion Shah Alam, Kuala Lumpur. Laudya pun memberikan tanda suka pada postingan Emran kali ini.

"Penyokong Malaysia dan Indonesia bergambar bersama di luar Stadium Shah Alam! Ini sebenarnya kita! Kepada Team Malaysia - all the best, kepada Team Indonesia, good luck!," tulis akun @mynegaraku.

Duda satu anak itu tampaknya enggan kolom komentarnya dipenuhi postingan cerita para warganet. CEO ganteng itu memilih menutup kolom komentarnya.

Yang pasti, hubungan Indonesia dan Malaysia tetap baik dan hubungannya bakal makin akrab dengan pernikahan Bella dan Emran yang kabarnya akan digelar pertengah September nanti.(Jlo/jpnn)