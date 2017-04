Prihatin dengan Tayangan Komedi di TV, Deddy Corbuzier Sajikan Hal ini

Deddy Corbuzier bersama Chika Jessica disela-sela syuting Hitam Putih di studio Trans 7, Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (20/4) malam. Foto Djainab Natalia/jpnn

jpnn.com - Presenter Hitam Putih, Deddy Corbuzier menyoroti serius industri tayangan komedi di televisi. Menurutnya, gaya komedi saat ini tidak mendidik dan cenderung lebih banyak merendahkan atau menghina orang lain sebagai bahan guyonan.

"Jujur saya sangat prihatin dengan komedi kita yang kebanyakan tidak cerdas, komedinya lebih mengandalkan buka aib orang, mem-bully dan melecehkan orang pokoknya tidak mendidik masyarakat,” ujar Deddy Corbuzier di studio Trans 7, kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (20/4) malam.

Dari keprihatinan itu lah, mentalis berkepala plontos itu membuat web series yang bertajuk My Boss and Me.

Melalui channel youtube, dia mengajak masyarakat untuk menikmati tayangan komedi yang mendidik.

Bersama Chika Jessica, berbagai video komedi digarap dengan judul berbeda-beda. Sejak dibuat satu minggu lalu, sudah ada sekitar sembilan video yang diunggahnya.

Durasi videonya pun tak panjang-pajang, yakni sekitar 1 menit.

“Promosinya aku lakukan bersama Chika Jessica lewat akun media sosial masing-masing dengan menyertakan beberapa hashtag 'sindiran' yang berbunyi; 'This is how comedy should look' dan juga 'komedi cerdas',” tuturnya.

"Kendalanya di instagram kan soal durasi, kalau bisa panjang tentu kami bisa buat yang cerita yang lebih detail," kata Deddy.(mg7/jpnn)