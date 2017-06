Prilly Latuconsina Saling Cium dengan Teman Wanitanya, Warganet: Astagfirullah

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Sehari yang lalu, aktris cantik Prilly Latuconsina berbagi foto di Instagram. Dia menyapa pengikutnya yang mencapai 17,3 juta.

Foto itu menyita perhatian warga internet. Pasalnya, empat foto yang digabung menjadi satu menampilkan adegan berciuman.

Prilly memberikan keterangan foto yang menggambarkan bagaimana sebuah persahabatan. Namun tetap saja ada penggemarnya yang nyeleneh meski foto tersebut biasa-biasa saja.

“Yes you are allowed to have other friends, you just have to love me more!” tulis Prilly.

Komentar miring pun datang. Dimulai dari bangheru_17, “Yoh yoooh..pada ngapain tu,” tulisnya.

Sementara itu, nainaazha mengingatkan Prilly untuk segera beristighfar. “Ya allah mbk istighfar mbk,” katanya.

Beda halnya dengan ainiscout yang komentarnya agak bercanda. Melihat Prilly mencium teman wanitanya, dia juga minta dicium.

“Mau donk di cium ka ily wkwkwk,” tulisnya. (jpnn)