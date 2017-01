Produk Baru Mitsubishi Bikin Krama Yudha Pede

Ilustrasi. Foto: Krama Yudha Tiga Berlian

jpnn.com - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) optimistis dengan prospek pasar otomotif nasional 2017.

Alasannya, tahun ini Mitsubishi meluncurkan kendaraan small MPV dari Mitsubishi Motors untuk kali pertama di dunia.

Sejauh ini, mobil baru Mitsubishi masih diberi nama Mitsubishi XM Concept. Misalnya, yang diperkenalkan di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2016.

’’Mitsubishi XM Concept dan Small MPV Mitsubishi yang akan diluncurkan merupakan langkah penting bagi KTB Mitsubishi Motors dalam keseriusannya menggarap pasar kendaraan penumpang di Indonesia, sesuai dengan semangat baru Brand New Day,’’ jelas Imam Choeru Cahya, head of MMC Sales and Marketing Group KTB.

Optimisme Toyota dan Mitsubishi sejalan dengan proyeksi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Gaikindo meyakini bahwa pasar mobil nasional tahun ini mampu menembus 1,1 juta unit.

Angka itu naik sekitar enam persen jika dibandingkan dengan realisasi 1,050 juta pada 2016.

Sementara itu, ekspor mobil ditarget meningkat tujuh persen.