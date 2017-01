Promotor Siapkan Konsep Teater Untuk Armin Only Embrace

ILUSTRASI. FOTO: Fandi/JPNN.com

jpnn.com - Penggemar musik EDM kembali akan bersorak gembira dengan sebuah show spekatakuler.

Armin Only Embrace World Tour akan diselenggarakan pada 31 Maret mendatang di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Promotor Euphorics Events dan Livescape Group menjanjikan perpaduan musik dan teater.

"Armin Only Embrace bukan sekedar show musik tapi sebuah pertunjukan yang memadukan berbagai unsur spektakuler. Nantinya akan ada perpaduan musik jazz, trance, tarian hingga 6 jam non-stop," ujar Danny Setiawan, CEO Euphorics Events saat jumpa pers di CGV Blitz Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (12/1).

Pihak Livescape Group menambahkan, sebagai pertunjukan musik yang banyak melibatkan unsur seni di dalamnya, Armin akan menggunakan konsep yang megah.

"Ini akan menjadi acara spektakuler dimana Armin Van Bureen akan tampil selama 6 jam. Selain itu kualitas produksi dan tata suara akan diproduksi dengan taraf internasional," tambah Yudha Budhisurya selaku Managing Director dari Livescape Group Asia.

Armin akan memboyong timnya sebanyak 28 orang untuk berkolaborasi dalam pertunjukan Armin Only Embrace World Tour. Tur solo pertama peraih 5 kali Best DJ in the world ini sebelumnya sukses dihelat di Dubai, Sofia, Marbella, dan Mexico City.

Tiket Armin Only bisa dipesan melalui situs www.euphorics.id/armin-only/jakarta.(mg5/JPNN)