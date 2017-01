Prostitusi Online Bertarif Rp2 Juta Terbongkar di Jambi

Cabul.

jpnn.com - Polda Jambi berhasil membongkar bisnis esek-esek melalui media sosial Facebook di Kota Jambi.

Hal ini terkuak setelah tim Subdit IV Ditreskrimum Polda Jambi menangkap Aries, 27, warga Kelurahan Kenali Atas, Kecamatan Kotabaru, Jambi, Kamis (26/1) lalu.

Polisi sudah mengintai akun Aries ini selama dua bulan. Setelah berhasil masuk dalam jaringan Facebook Aries, baru lah bisa memantau pergerakannya.

Dalam melancarkan aksinya, tersangka sangat berhati-hati. Dia tak serta merta langsung mengiyakan pesanan. Calon pelanggannya diajak ngobrol dahulu lewat percakapan Facebook.

Setelah yakin aman, obrolan dilanjutkan lewat BBM. Di situ lah dia mengirimkan foto-foto “peliharaannya”. Ada dua macam tarif yang diberikan tersangka. Rp 700 ribu untuk short time, dan Rp 2 juta untuk long time. Masih bisa nego.

Setelah beberapa lama mengamati gerak-gerik tersangka, diketahui bahwa Aries mendapat pelanggan yang ingin menikmati jasa seks, inisial ER, yang ternyata sekira enam bulan lalu pernah menggunakan jasanya. Harinya pun telah ditentukan, sesuai hari penangkapan.

Sang pelanggan membuat janji bertemu di Hotel Pundi Rezeki, The Hoke, Kecamatan Jambi Selatan. AS terlebih dahulu ke hotel itu pukul 10.00 dan langsung check in.

Tak lama kemudian Aries datang. Transaksi pun dilakukan. ER kembali dipersilahkan memilih wanita “peliharaan” Aries. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, mencapai 50-an orang.