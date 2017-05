PT Sampoerna Sabet 3 Penghargaan dari Finance Asia

PT HM Sampoerna. Foto IST

jpnn.com - PT HM Sampoerna (HMSP) meraih peringkat terbaik dalam penghargaan Best Company Poll 2017 di ajang Finance Asia Award 2017.

Sampoerna menempati posisi teratas dalam tiga kategori berbeda yakni “Best Managed Company”, “Best in Corporate Governance” dan “Best Tobacco Company at Corporate Social Responsibility in Tobacco Industry”.

Penghargaan tersebut didapatkan oleh produsen yang akan menginjak 104 tahun ini selama dua tahun berturut-turut.

Presiden Direktur Sampoerna, Mindaugas Trumpaitis menjelaskan sepanjang 2016, Sampoerna mempertahankan posisi kepemimpinannya di pasar rokok Indonesia dengan pangsa pasar 33,4 persen dan volume penjualan 105,5 miliar batang.

Perusahaan juga terus menghasilkan pertumbuhan yang positif dengan pendapatan bersih sebesar Rp 95,5 triliun di tahun 2016, naik 7,2 persen dari Rp 89,1 triliun sepanjang 2015.

“Kami sangat senang dengan kesuksesan Sampoerna yang berkelanjutan, dimana didorong oleh fundamental keuangan dan portfolio merek kami yang kuat, serta kontribusi dan peran karyawan kami yang luar biasa. Sampoerna akan terus berinvestasi di Indonesia dan memberikan hasil bagi para pemegang saham kami,” kata Mindaugas pada pekan lalu.

Sampoerna memiliki komitmen yang tinggi terkait tanggung jawab untuk mengambil peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana Sampoerna beroperasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Sampoerna memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan.

“Penghargaan-penghargaan tersebut adalah bukti nyata komitmen kami terhadap para para pemangku kepentingan utama perusahaan yang terdiri dari perokok dewasa, rekan bisnis dan karyawan kami serta masyarakat Indonesia," terangnya.