Pujian Media-Media Asing untuk Selebrasi Beda Agama Bali United

jpnn.com, BALI - Media-media mancanegara beramai-ramai membahas selebrasi beda agama tiga pemain Bali United.

The Star Online edisi Kamis (8/7) memasang judul Indonesian Football Club Players Score with 'Harmonious' goal Celebration.

Sementara itu, The Washington Post memilih judul Christian, Muslim and Hindu soccer players in Indonesia use goal celebration to make political statement.

Sedangkan Channel NewsAsia mengambil judul Bali United Score Praise for Goal Celebration Promoting Religious Harmony.

Yahoo Sport juga tak mau kalah. Media itu memasang judul Christian, Muslim and Hindu Soccer Players Join in Political Goal Celebration.

Media-media itu juga memajang foto karya fotografer Radar Bali Miftahuddin Halim.

Dalam foto itu terlihat tiga pemain Bali United melakukan selebrasi sesuai agamanya masing-masing.

Mereka adalah Miftahul Hamdi, Ngurah Nanak, dan Yabes Roni Malaifani.