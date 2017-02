Puncak Festival Komodo Bakal Bikin Geleng-Geleng Kepala

Arief Yahya. Foto: JPNN

SHARES

jpnn.com - Destinasi prioritas Labuan Bajo atau Pulau Komodo bakal heboh. Itu karena acara puncak Festival Komodo 2017 akan digelar pada tanggal 4 Maret 2017 di DTW Batu Cermin, Flores, NTT.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat Theodorus Suardi mengajak kepada seluruh wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara untuk datang dan menyasikan acara penutupan festival yang sudah dipersiapkannya dengan matang tersebut.

”Terima kasih kepada Pak Menpar Arief Yahya yang telah mendukung acara puncak Festival Komodo 2017 ini, apalagi kami senang bahwa nanti ada endorser yang akan tampil yakni Komodo Project dengan artis Ivan Nestorman dan Gilang Ramadhan. Nama-nama itu sangat terkenal di NTT, jadi sudah pasti akan heboh acaranya dan akan dihadiri oleh banyak wisatawan, ini kemasan yang sangat menarik,” ujar Theodorus.

Kata Theodorus, Kemenpar sudah bekerja sama dengan Ivan Nestorman sejak tahun 2011 dalam programnya The Real Wonder of the World yang menobatkan tujuh produk pariwisata yang penuh keajaiban alam maupun budaya, salah satu nya adalah Taman Nasional Komodo.

Sejak saat itu, Kemenpar menggandeng Ivan Nestorman untuk kampanye Komodo sebagai keajaiban dunia di pameran-pameran pariwisata internasional. ”Dan kami bersyukur kembali dihadirkan di acara puncak Festival Komodo 2017,” ujarnya.

Selain pagelaran musik yang menghebohkan, pemerintah daerah juga punya acara Tari Caci yang sangat menarik dan melegenda.

Kata Theodorus, Tari Caci merupakan permainan sepasang penari laki-laki yang bertarung dengan cambuk dan perisai serta tariannya sangat unik dan mengesankan.

”Ini adalah rangkaian dari acara puncak Festival Komodo 2017. Seperti diketahui festival ini sudah mulai sejak 4 Februari silam. Tari Caci juga sangat menarik, nanti akan dibuka tanggal 2 Maret pukul 08.00 Wita oleh Bupati Manggarai Barat. Pesertanya merupakan perwakilan dari 10 Kecamatan, dengan pembagian: Meka Landang dari Kecamatan Kuwus, Ndoso, Lembor, Welak dan Lembor Selatan sedangkan Tuan Rumah Kecamatan Komodo, Sano Nggoang, Mbeliling, Boleng dan Macang Pacar, datanglah ke acara ini," jelas Theodorus.