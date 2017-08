Punya Suara Ciamik, Penyanyi Bule Ini Digandeng V-HADS21 dalam 21-Dua Sisi

jpnn.com, JAKARTA - Band V-HADS21 (dibaca Vihads dua satu) kembali merilis single anyar berjudul 21-Dua Sisi.

Single ini menjadi istimewa karena band yang beranggotakan Rahmat Ulffriansyah alias R.U ( guitar, music director and rroducer), Aga Pratama Alamsyah atau Aga (bass and piano) dan Fauzi Firmansyah alias Oji (keyboard and synthesizers) menggandeng penyanyi cantik asal Amerika Serikat, Geena Fontanella.

"Geena jenius, bertalenta dan sangat cepat menyatu dalam lagu. Geena memberikan warna soft rock yang asyik pada lagu ini," kata Rahmat Ulffiransyah alias R.U memuji Geena saat ditemui di Jakarta, baru-baru ini.

Selain memamerkan vokal Geena yang unik, musikalitas single 21-Dua Sisi ini juga bebeda dari dua single sebelumnya. Lagu tersebut juga dibuat dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris.

"Aransment single ketiga ini bisa di bilang unik dan seru. Raungan distori dan perkusi yang konstan serta layer synthesizers yang lembut menjadikan lagu ini bisa dikatakan bergenre rock alternative," tutur Aga.

Bagi Geena Fontanella sendiri, berkolaborasi dengan V-HADS21 merupakan kesempatan emas yang tak mungkin ditolaknya.

“R.U dan V-HADS21 adalah pasangan yang luar biasa. Dia sangat siap dan tahu persis apa yang dia inginkan. Dalam proyek ini, kami berharap berjalan lancar. Saya juga tak sabar melakukan tur bersama mereka," kata Geena.(Jlo/jpnn)