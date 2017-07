Putra Jeremy Thomas Sembunyikan Wajah dan Kunci Mulut

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Tersangka kasus penyalahgunaan narkoba Axel Mathew akhirnya tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (19/7) pukul 14.30. Dia baru saja dipindahkan dari Polres Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.

Dari pantauan, Axel tiba di didampingi sang ayah Jeremy Thomas. Axel sendiri datang dengan ditutupi kain penutup pada wajahnya.

Axel memilih bungkam tatkala dicecar wartawan terkait kasus yang menjeratnya. Saat ditanya kabarnya, Axel pun memilih diam.

Sementara, Jeremy juga enggan berbicara dan hanya mendampingi anaknya masuk ke dalam gedung Rutan.

Keduanya terlihat tegar saat masuk ke dalam Rutan meski para wartawan mencecarnya dengan beberapa pertanyaaan.

Axel sendiri dijadikan tersangka karena memesan psikotropika jenis Happy Five. ‎Anak Jeremy Thomas ini dijerat dengan Pasal 62 sub Pasal 60 ayat (3) jo Pasal 71 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.‎ (mg4/jpnn)