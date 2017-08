Raih Penghargaan Bergengsi, Aqua Group Kian Gencar Majukan Lingkungan dan Sosial

jpnn.com, JAKARTA - Aqua Group menerima tiga penghargaan inisiatif keberlanjutan dalam penghargaan Social Business Inovation 2017.

Dalam ajang ini, Aqua Group meraih Best Green CEO yang diberikan kepada Presiden Direktur PT Tirta Investama Corine Tap, dan The Best Social Business Innovation Company 2017 kategori makanan minuman untuk PT Tirta Investama dan PT Aqua Golden Mississippi.

Penghargaan diterima oleh VP General Secretary Danone Indonesia Leila Djafaar.

“Sebagai bagian dari Danone, Aqua Grup selalu menjaga komitmen ganda perusahaan. Yaitu, tidak hanya untuk kemajuan bisnis, tetapi juga kemajuan sosial dan lingkungan. Komitmen yang kami wujudkan melalui berbagai inisiatif sosial dan lingkungan ini kami terapkan dalam payung Aqua Lestari di seluruh wilayah operasional kami," ujar Leila, Selasa (22/8).

Leila mengatakan, penghargaan ini semakin meneguhkan komitmen perusahaan baik sebagai bagian dari Danone maupun sebagai bagian dari warga korporasi yang baik.

“Kami berterima kasih atas penghargaan yang telah diberikan kepada upaya Aqua Group ini. Dengan diberikannya penghargaan inimakin menunjukkan bahwa kontribusi korporasi dalam pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin dihargai. Harapan kami, akan semakin banyak pihak-pihak yang terlibat dalam upaya kemajuan lingkungan dan sosial di Indonesia ini,” tambahnya.

Di sisi lain, sebagai wujud nyata dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Aqua juga memiliki kepedulian terhadap program pendidikan.

Bekerja sama dengan Kitabisa.com, Aqua menggelar aksi nyata membantu pendidikan di Indonesia bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan ke72 Republik Indonesia.