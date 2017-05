Raih Penghargaan, Klinik Praga Tingkatkan Pelayanan

Direktur Operasional Klinik Praga Medika dr Lia Fibria Shanty saat menerima penghargaan kategori The Best Clinic in Satisfactory Performance of The Year di Hotel Le Meredien, Jumat (5/5). Foto: Ist

jpnn.com, JAKARTA - Klinik Praga Medika menerima penghargaan kategori The Best Clinic in Satisfactory Performance of The Year dalam acara yang diselenggarakan oleh Indonesia Customer Choice Awards 2017.

Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi karena klinik tersebut telah melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di Kota Indramayu, Jawa Barat.

"Kami dari kota kecil mendapatkan penghargaan seperti ini rasanya luar biasa sekali. Kesannya sangat berarti bagi saya dan memotivasi langkah kami ke depannya," kata Direktur Operasional Klinik Praga Medika dr Lia Fibria Shanty saat menerima penghargaan di Hotel Le Meredien, Jakarta, Jumat (5/5).

Penghargaan ini diserahkan Asisten Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri dan Perdagangan Parulian Sahat.

Shanty menambahkan, kliniknya sebenarnya sudah menerima empat penghargaan. Sebelumnya, pada 2016, klinik ini mendapatkan dua penghargaan dan pada 2017 juga dua kali dengan kategori yang berbeda.

Shanty mengapresiasi acara dan penghargaan yang diberikan kepada kliniknya. Pasalnya, bisa menambah kepercayaan publik terhadap klinik tersebut dan pihaknya harus meningkatkan kinerja.

"Saat ini jumlah pasien di kami sekitar 12 ribu. Sementara untuk pasien umum kunjungan per harinya itu sekitar 150 pasien," kata dia.

Lebih lanjut kata dia, klinik ini berbeda dengan fasilitas kesehatan lainnya yang ada di kota kecil. Menurutnya, Klinik Praga Medika mengembangkan one stop service artinya masyarakat tidak perlu ke tempat lain lagi karena klinik sudah menyediakan fasilitas dan tenaga untuk mendiagnosa secara lengkap.