Raisa dan Hamish Daud Sudah Tak Sabar Bulan Madu

jpnn.com, JAKARTA - Sejoli Raisa Andriana dan Hamish Daud mengaku sudah tak sabar untuk menjalani bulan madu.

Usai keduanya resmi menjadi suami istri, banyak yang bertanya pada Hamish Daud kemana akan membawa Raisa.

“Pasti dong (bulan madu). Semua orang tanya kayak kapan Kak Raisa diajak? Dari kemarin kita sangat sibuk dengan kegiatan masing-masing, nanti kita pasti akan jalan-jalan,” kata Hamish Daud di Ayana Midplaza, Jakarta Pusat.

Keinginan Hamish Daud mengajak istrinya traveling memang bukan tanpa sebab.

Aktor ganteng ini memang dikenal sebagai traveler yang sering keliling Indonesia.

Pelantun lagu Mantan Terindah itu memastikan, setelah acara resepsi pernikahan selesai, dia dan suaminya akan melakukan perjalanan yang berkesan dan banyak cerita.

"Insyaallah pasti habis selesai nikah, kami mau jalan-jalan,travel to world, kayak the best travel buddy," ujar Raisa.

Sayang, keduanya enggan menceritakan kemana akan menghabiskan bulan madu. Dia hanya mengatakan untuk menunggu cerita selanjutnya dari mereka berdua.(gil/jpnn)