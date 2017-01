Raisa pun Memeluk Hamish dengan Mesra

Foto: instagram @raisa6690

jpnn.com -Raisa Andriana semakin percaya diri dan tak lagi malu untuk memamerkan kemesraan dengan sang kekasih Hamish Daud.

Di Instagram, pada akun @raisa6690, penyanyi berusia 26 tahun itu mengunggah foto polaroid dirinya dan Hamish. Keduanya kompak tersenyum semringah ke arah kamera dalam foto yang diunggah dengan filter black and whiter tersebut.

“Smile. It may not look cool. But I’ll take looking happy instead of cool any day J,” tulis Raisa sebagai caption, Minggu (29/1).

Dalam foto itu, Raisa memeluk Hamish dengan mesranya. Kemesraan ini pun membuat netizen merasa lega karena rasa keponya terbayar tuntas. “Akhirnya udah go public nih," tulis akun fitriqurani.

"9 dari 10 pria yang abis liat poto ini. kretek kretek atinya. #SakitTapiGaBedarah," sambung akun yukanaufal yang merasa baper.

Hampir dua bulan lebih Raisa dan Hamish rajin merahasiakan perihal kedekatan antara keduanya. Namun lambat laun pelantun Kali Kedua itu semakin pede untuk pamer foto mesra dengan mantan host acara adventure tersebut. (mg5/jpnn)