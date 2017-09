Raisa Sudah Tak Sabar, Pengin Banget Hamish Menunjukkan

Hamish dan Raisa. Foto: dok/Jawa Pos

jpnn.com - ‎Raisa Andriana dan Hamish Daud sudah berstatus suami istri. Mereka melangsungkan pernikahan dengan adat Sunda di Midplaza, Jakarta, Minggu (3/9).

Raisa tahu Hamish merupakan sosok yang suka travelling. Setelah menikah, pelantun lagu Jatuh Hati itu memastikan bakal jalan-jalan bersama dengan sang suami.

"Pengin banget ditunjukin segala macam sama suamiku," kata Raisa.

Meski begitu, Raisa tidak menyebutkan daerah mana yang bakal menjadi tujuan dia dan Hamish. ‎Yang pasti, Raisa menyatakan, pemain film Rectoverso itu akan menjadi kawan perjalanan terbaik bagi dia.

"Abis nikah, kami mau jalan-jalan, travel to the world, kayak the best travel buddy‎," ucap Raisa. (gil/jpnn)