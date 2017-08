Raline Shah Diangkat Jadi Direktur Airasia Airlines?

Raline Shah. Foto dok JPNN.com

Kabar mengejutkan datang dari artis peran Raline Shah. Dia dikabarkan diangkat menjadi salah satu direktur di maskapai penerbangan Air Asia Indonesia.

Informasi itu diketahui dari unggahan Tony Fernandez, CEO Airasia di akun Instagram, Senin (7/8).

Pria yang dikenal sebagai host acara The Apprentice Asia itu memuji Raline sebagai sosok yang smart creative humble.

"Our new dorector in Airasia Indonesia @Ralineshah. Smart creative humble. A real coup readying our company for IPO," tulis Tony Fernandes sebagai keterangan foto bersama Raline Shah.

Beragam komentar dari netizen pun bermunculan. Mereka pun mendukung Raline menjadi salah satu bos di Airasia.

"Wow she is so pretty boss," kata laila_majid_noor. "Really? Good choice sirr," lanjut alishapanum.

"Is that real she's newest director of Airasia Indonesia?," tulis maninthecave. "Raline Shah is beautiful, smart and multitalent," lanjut amir_alkaf 1415.(Jlo/jpnn)