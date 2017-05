Rapor Enam Pekan Awal Persija: 2016 Tak Seburuk di 2017

Teco saat pertama melatih di Persija Jakarta di lapangan POR Sawangan, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Foto: Amjad/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Nasib Persija di enam laga awal Go-Jek Traveloka Liga 1 2017 memang membuat The Jakmania kecewa. Mereka pantas berharap pelatih Stefano Cugurra Teco untuk meninggalkan markas klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

Membandingkan Persija di bawah Paulo Camargo pada kompetisi ISC A 2016 silam, capaiannya cukup kontras. Saat ini, dari enam laga, Persija hanya mengoleksi lima poin, hasil dari sekali menang, dua kali imbang, dan kalah tiga kali.

Sementara saat masih dibesut Camargo pada 2016 lalu, di enam laga awal, Persija bisa menang tiga kali, imbang dua kali dan kalah sekali. Saat itu, Persija ada di tiga besar dengan koleksi 11 poin, bersaing dengan Arema FC dan Sriwijaya FC di papan atas.

Di bawah Teco, Persija hanya ada di posisi ke-15. Lebih buruk dari posisi Persija di akhir klasemen tahun lalu yang duduk di peringkat ke-14 klasemen.

Tapi, Manajemen Macan Kemayoran masih berbaik hati dan memberikan Teco kesempatan sampai pekan kedelapan. Asalkan, bisa memberikan tambahan tiga poin lagi, dia akan bertahan terus di Persija.

Adilkah? Bagi The Jakmania, suara di media sosial yang mereka hembuskan bahwa Teco harus out menjadi sikap. Setidaknya, secara performa, di era Camargo, lebih baik dari Teco untuk enam pekan awal. (dkk/jpnn)



Persija Enam Pekan Awal di 2016

29/4/2016 vs Persipura Jayapura 1-1 (imbang/away)

8/5/2016 vs Semen Padang 1-0 (menang/home)

13/5/2016 vs Persela Lamongan 2-1 (menang/home)

22/5/2016 vs Perseru Serui 0-0 (imbang/away)

29/5/2016 vs Barito Putera 0-1 (kalah/away)

10/6/2016 vs PS TNI 1-0 (menang/home)

Persija Enam Pekan Awal di 2017