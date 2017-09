Raziff Jafaar Jawara GFNY, Lombok Destinasi Sport Tourism Kelas Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengucapkan selamat atas sukses Ajang Grand Fondo New York Indonesia 2017 di Lombok, Minggu (3/9). Ajang gowes lintas alam internasional ini diikuti 800 peserta dari 32 negara.

"Selamat atas penyelenggaraan di Lombok, sebagai sport tourism! Juga selamat pada para juara! Salam Wonderful Indonesia," kata Arief Yahya Menpar RI dari Jakarta.

Dalam lomba ini, Pemenang GFNY Malaysia 2017 Raziff Jafaar dari Malaysia menjadi yang tercepat di Top 3 Overall dengan waktu bersih atau net time 4 jam 17 menit 49 detik.

Sementara untuk Top 3 Overall Female, podium pertama dinaiki oleh Shirley Teo dari Singapore dengan waktu 5 jam 53 menit 18 detik.

Untuk podium pertama Overall Category Male dan Female mendapat privilege untuk berada di first coral dengan start di depan pada GFNY yang berlangsung di New York. Pemenang GFNY Indonesia 2017 juga sekaligus menyabet gelar GFNY Asia Championship.

Ada dua rute yang dilombakan pada GFNY Indonesia 2017 ini. Yakni rute Grand Fondo sejauh 165 kilometer dan rute Medio Fondo dengan jarak 80 kilometer. Titik start dimulai di Mangsit, depan Holiday Resort dan finish di tempat yang sama.

Rute Grand Fondo, jalur pertama yang dilalui adalah jalur datar Gunung Sari sejauh 27 kilometer yang merupakan jalur pemanasan bagi peserta lomba. Setelah itu masuk jalur menanjak sampai daerah Pusuk Pass dengan ketinggian 332 meter. Jalur tersebut melewati Hutan Monyet, sehingga banyak ditemukan monyet di sepanjang jalan.

100 kilometer berikutnya melewati pinggiran pantai utara dengan titik balik di Anyar pada km 94. 24 kilometer terakhir adalah kilometer yang terindah dengan tanjakan curam di pinggiran tebing dengan pemandangan laut menakjubkan.

Sementara rute Medio Fondo sejauh 80 kilometer memiliki jalur yang sama dengan Grand Fondo. Melewati Pusuk Pass. Namun titik balik hanya sampai Tanjung kemudian kembali melintasi sepanjang pesisir pantai utara yakni di kilometer 52. Pada 24 kilometer terakhir adalah bagian trek terindah dengan pemandangan laut menakjubkan (lebih lengkap lihat grafis).