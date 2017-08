Rekaman Curhat Lady Diana Buktikan Pangeran Charles Selingkuh

SHARES

jpnn.com, LONDON - Channel 4, salah satu stasiun televisi di Inggris memutuskan memperingati dua dekade wafatnya Lady Diana dengan membongkar "cucian kotor" rumah tangganya dengan Pangeran Charles.

Diberitakan AFP, jelang ulang tahun kematian Lady Di (31 Agustus), Channel 4 menyiapkan tayangan berjudul Diana: In Her Own Words.

Tayangan ini berisi rekaman curhat Diana mengenai kehidupannya sebagai istri Pangeran Charles, yang ketika itu adalah putra mahkota Kerajaan Inggris.

Diana mengakui pernikah­annya dengan Charles minim kasih sayang dan cinta, dan menyinggung sang suami telah berselingkuh dengan Camilla Parker Bowles yang kini menjadi istri sah putra Ratu Eliza­beth II tersebut.

Rekaman itu juga menun­jukkan kisah Diana berupaya melawan bulimia, serta cerita percintaannya dengan sosok pria misterius yang diduga adalah pengawalnya sendiri, Barry Mannakee.

"Saat usia 24, saya amat jatuh cinta dengan seseorang yang terlibat dengan semua ini dan saya itu semua terbongkar dan dia kemudian terbunuh. Dan saat itulah jadi pukulan terbesar dalam hidup saya," kata Diana dalam rekaman tersebut.

Atas konten yang bersifat skandal, Channel 4 menyebut bahwa rekaman tersebut adalah sumber sejarah yang penting dan tetap mempertahankan keputusan menayangkan rekaman fenomenal itu.

Rekaman tersebut dibuat sekitar 1992 dan 1993 di kediaman Diana, Kensington Palace oleh pelatih vokalnya, Peter Settelen. Video tersebut dibuat di kala Diana 'pisah ranjang' dengan Charles.