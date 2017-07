Resmi! Barcelona Dapatkan Nelson Semedo

jpnn.com, BARCELONA - Barcelona mengonfirmasi telah merekrut bek kanan Benfica, Nelson Semedo dengan kontrak lima tahun.

Pemain berusia 23 tahun itu sebelumnya menjadi rebutan Manchester United, Manchester City, Bayern Muenchen dan Barcelona.

"FC Barcelona dan Benfica telah sepakat untuk transfer Nelson Semedo, yang akan menjalani tes medis pada hari Jumat di Barcelona," bunyi pernyataan di situs resmi Barcelona.

"Semedo adalah full-back ofensif dengan fisik yang hebat. Dia akan menjadi orang kesembilan Portugis yang membela Barca," sambung pernyataan tersebut.

Di situs resminya, Barca tak berbicara soal biaya yang harus dikeluarkan buat menebus Semedo. Namun sejumlah laporan menyebutkan, Barca harus membayar EUR 30 juta atau setara dengan Rp 456 miliar. Dalam dua musim terakhir di Benfica, Semedo telah bermain 63 kal dan ikut memenangkan dua gelar Liga Utama. (adk/jpnn)

[BREAKING NEWS] Agreement with Benfica to sign Nélson Semedo, pending medical tests tomorrow in Barcelona https://t.co/o5ldP2I5ke pic.twitter.com/JjQdQ3q1pF — FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 Juli 2017