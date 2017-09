Resmi Dibuka, F8 Siap Pukau Wisatawan Sepanjang Pekan

jpnn.com, MAKASSAR - Ajang Makassar International Eight Festival and Forum (F8) resmi dibuka, Rabu (8/9) malam di Pelataran City of Makassar Anjungan Losari, Kota Makassar.

Pembukaan berlangsung meriah dengan dihadiri lebih dari 5.000 undangan serta disaksikan seluruh masyarakat Makassar yang telah disuguhkan berbagai acara sejak sore hari.

Selama sepekan ke depan hingga 9 September 2017, para pengunjung akan dimanjakan berbagai gelaran ekonomi kreatif yang dijamin membuat siapapun yang datang bakal terkesima. Mulai dari film, fashion, food and fruit, folk, fine art, flora dan fauna serta fusion.

Rangkaian acara pembukaan digelar sejak sore hari ketika langit kota Makassar diisi dengan aksi terjun payung dari Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU.

Kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan Jupiters Aerobatik Team TNI Angkatan Udara yang begitu memukau. Tidak hanya sampai di situ, setelah 15 menit meliuk-liuk indah, giliran Flying Pass pesawat Sukhoi yang menutup sore yang indah di Pantai Losari.

Pada malam harinya, baru acara resmi pembukaan digelar. Diawali dengan pertunjukan musik tradisional yang dibawakan 1.700 siswa dan siswi kota Makassar. Para pelajar yang terdiri dari TK, SD hingga SMP memainkan alat musik berupa 200 kecapi, 200 rabat dan 200 gendang.

Penampilan semakin meriah ketika pertunjukan musik itu dikombinasikan dengan tarian dan lagu khas daerah Bugis Makssar. Di antaranya tarian Gandrang Bulo dan lagu tradisional Paramata Benko. Para penari laki-laki mengenakan kostum pakaian adat Makassar dan Songko Passapu sedangkan penari perempuan mengenakan Baju Bodo.

Lagu "Indonesia Raya" lantas dibawakan dengan apik sehingga membuat seluruh tamu undangan dan masyarakat yang hadir terkesima.