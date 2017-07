Retak!! Zack Lee Masih Tertawa, Nafa Urbach Galau

Nafa Urbach-Zack Lee. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga Zack Lee dengan Nafa Urbach kembali diterpa kabar tak sedap. Isu ini mencuat setelah mereka saling unfollow akun Instagram masing-masing.

Namun saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, bapak satu anak itu langsung membantahnya. "Engak lah, ada-ada aja," kata Zack Lee sambil tertawa dan meninggalkan awak media saat ditemui di kawasan Bangka, Jakarta Selatan.

Spekulasi keretakan rumah tangga mereka makin diperkuat jika melihat postingan Nafa. Gambar yang diunggah terdapat tulisan bernada kegalauan. "I believe in fighting for a relationship, but i dont believe in fighting for it alone, #RehabTime," tulis Nafa dalam akun pribadinya.

Postingan Nafa ini mendapat simpati dari warganet. Mereka memberikan dukungan moril agar Nafa bersabar menghadapi cobaan yang datang saat ini.

"Kita ga fight sendirian say @nafaurbach ... kita istri2 kesayangn Tuhan. Tuhan selalu iringi perjuangan kita utk rumah tangga kita ya... i've been there... semangat ya say. Mengucap syukur selalu, doa selalu utk suami dan anak2 kita... Tuhan sedang membentuk kita... God Bless," tulis @cyntia_arisar.

"Be strong mbak... Indah pada waktu nya," timpal @elsi0727. "Just strong for your family ...and keep healthy GOD always with you,"tulis akun @marthaboom. (mg7/jpnn)