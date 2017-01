Ria Irawan Pelesir Bareng Jupe ke Mesir, Nih Fotonya

Ria Irawan dan Julia Perez foto bersama saat liburan di Mesir. FOTO: Instagram @riairawan

jpnn.com - Artis Ria Irawan turut serta dalam liburan bersama Julia Perez (Jupe) di negeri piramida, Mesir.

Dua artis yang sama-sama mengidap kanker ini pun berfoto di beberapa tempat yang menjadi ikon negara di Benua Afrika ini.

"A true best friend, Sees the 1st tears. Catches the 2nd tears And stop the third," tulis akun riairawan sebagai caption saat ia dan Jupe berfoto di Piramida Gyza yang diunggah di Instagram, Kamis (12/1).

Dua sahabat ini begitu kompak dan berpose cantik di depan piramida.

Netizen pun mendoakan agar kedua sahabat ini agar tetap semangat untuk berjuang melawan penyakit yang sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya.

"cancer dua2nya cantik... mamita @juliaperrezz dan @riairawan," tulis akun annie.



"Both of you is great woman ever ..," sahut akun emilyrizana.

Ria Irawan dan Jupe sebelumnya juga menjalankan ibadah umrah bersama. Kini keduanya pun melanjutkan liburannya untuk mempromosikan sebuah agen tur dan perjalanan.(mg5/JPNN)