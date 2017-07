Ribuan Ekor Anjing Ikut Kejuaraan di Australia

SHARES

Canberra, menjadi ibukota bagi anjing di Australia pada akhir pekan lalu (8/07/2017). Pasalnya, lebih dari 2.500 ekor anjing tampil di acara International Dog Sports Extravaganza.

Termasuk dalam acara ini ada terlihat ada anjing jenis husky yang menarik troli dengan beban seberat 12 kali berat badan mereka. Ada pula aning jenis vizlas Hungaria yang melompat-lompat melewati rintangan.

Tapi kegembiraan semakin memuncak saat digelar kompetisi flyball, di mana anjing turunan collie dan kelpie berlari menyaingi jenis anjing terrier dan pudel dalam balapan lari yang cepat. Skip Facebook

Olahraga ini seperti balapan bagi anjing-anjing dan tentunya seperti drag racing untuk anjing yang membuat deg-degan pemiliknya.

"Ini jadi hal paling menyenangkan yang bisa dialami seekor anjing," kata Kylie Ellen, salah satu pemilik anjing.

"Begitu lampu tanda dimulai menyala, semua anjing menggonggong, bahkan mereka yang masih di kandang dan belum mulai balapan."