Rilis Angin Kencang, Noh Salleh: Saya Ready untuk Indonesia

Tiga tahun sudah telinga pendengar di Indonesia dimanjakan oleh lagu-lagu dari mini album Angin Kencang milik Noh Salleh. Kini album tersebut kembali dihembuskan oleh penyanyi asal Sarawak itu dengan tambahan lagu baru.

"Ini akan jadi rilis fisik pertama saya di Indonesia. Ini seperti penanda kalau saya ready untuk Indonesia. Kerana you guys lovely sangat menerima karya-karya saya di sini," kata Noh Salleh kepada JawaPos.com, baru-baru ini.

Album fisik Angin Kencang rencananya dijual terbatas di Indonesia. Dalam kurun waktu yang masih belum ditentukan, pendistribusian album ini hanya dilakukan di tanah air saja. Kemasan fisik pun dibalut berbeda dari sebelumnya, begitu pula lagu-lagu di dalamnya.

Single Angin Kencang tentu saja masih akan ditemukan di dalam album tersebut. Begitu pula keempat track lainnya dari mini album sebelumnya. Tambahannya adalah ada tiga lagu baru yang digarap Noh Salleh khusus untuk album repackaged. Semua materi digarap oleh Adink Permana yang merupakan keyboardis band Sore.

Dalam album Angin Kencang nantinya terdapat lagu bertajuk Renjana. Renjana adalah puisi karya putri bangsa bernama Rahne Putri yang kemudian dinyanyikan oleh Noh Salleh. Perjumpaan Noh dan Rahne pun dimulai dengan sederhana. Noh menemukan akun MySpace milik Rahne yang berisikan musikalisasi puisi dan dia menyukainya.

Tidak lama setelah itu Noh sempat menggelar mini show di Pasar Santa. Di kesempatan tersebut ternyata Rahne datang menonton bahkan mengaku sebagai fans Noh. Sementara di satu sisi, Noh pun telah lama mengidolakan puisi-puisi ciptaan Rahne. Dari sanalah akhirnya Noh memberanikan diri meminta salah satu puisi untuk dijadikan lagu.

Kemasan musik Renjana pun bila dibandingkan dengan single sebelumnya cukup jauh berbeda. Secara lirik dan lagunya dikemas lebih menyayat hati dan dramatis.

"Buat saya Renjana adalah sebuah lagu yang indah hasil kolaborasi istimewa dengan penulis puisi. Sebelumnya single saya lebih pop mainstream but this one is a bit dark yet represent a beautiful sight from it's own identity or angle," tutur Noh. (ded/JPC)

