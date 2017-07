Risih Ditanya Soal Aliando, Prilly Pilih Matikan Kolom Komentar?

Prilly Latuconsina. Foto dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Prilly Latuconsina tampaknya kesal dengan komentar netizen yang memintanya untuk menjenguk ibunda Aliando Syarief yang baru saja melahirkan.

Seakan risih dengan beragam komentar yang memenuhi kolom posting-an terbarunya di Instagram, Prilly memilih menutupnya.

Padahal sebelumnya beberapa komentar netizen masih memenuhi kolom komentar pada postingan yang diberi caption

“Book the tickets, buy the ice cream and never look back.” tersebut. Namun kini semua komentar tersebut sudah terhapus.

Gara-gara menutup kolom komentar pada posting-an terbarunya, membuat netizen semakin membully Prilly.

“Prilly gak nanya nama adek.a Ali siapa? n gak mau tau mungkin sampai* foto sebelah di non aktifkan komentar.a,” tanya riszka 87.

“Prill, kok postingan baru di off komenin sih?,” imbuh aisyahh 31.

“Prilly kok di sebelah (postingan baru) langsung off coment apa karena bnyk yang coment ttg dia (Aliando-red),” tanya akun ris474.(zul/ps/jpnn)