Ronaldo dan Kroos Absen saat Madrid Tandang ke Markas Deportivo

Skuat Real Madrid saat sesi latihan ringan. Foto: marca

jpnn.com, A CORUNA - Dua pemain pilar Real Madrid, Cristiano Ronaldo dan Toni Kroos bakal diistirahatkan saat Madrid melakoni laga mid-week La Liga, Kamis (27/4) dini hari nanti.

Madrid bakal melawat ke markas tim peringkat 16 klasemen sementara, Deportivo La Coruna, di Estadio Municipal de Riazor. Nama Ronaldo dan Kroos tak ada dalam daftar 19 pemain yang dipanggil entrenador Zinedine Zidane.

Selain duo tersebut, sang kapten Sergio Ramos juga tidak ada dalam daftar, menyusul larangan tampil setelah mendapat kartu merah di El Clasico. Gareth Bale juga masih berurusan dengan cedera.

Setelah kalah dalam duel di El Clasico versu Barcelona, Madrid kini berada di peringkat kedua dengan 75 poin dari 32 pertandingan. Sementara Barcelona di puncak juga 75 poin dari 33 laga. (marca/adk/jpnn)

19 Pemain Real Madrid Vs Deportivo La Coruna

Kiper: Navas, Casilla, Yanez

Belakang: Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Danilo, Tejero

Tengah: James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio, Isco

Depan: Benzema, Lucas Vazquez, Mariano, Morata

Jadwal La Liga (Kamis, 27/4 WIB)

00.30 Barcelona vs Osasuna

01.30 Leganes vs Las Palmas

01.30 Valencia vs Real Sociedad

02.30 Deportivo La Coruna vs Real Madrid