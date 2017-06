Ronaldo Ingin Bawa Portugal Juara, Soal Real Madrid?

SHARES

jpnn.com, KAZAN - Cristiano Ronaldo memilih tak banyak bicara kepada media, usai Portugal ditahan imbang Meksiko dengan skor 2-2 di Kazan Arena, Minggu (18/6) malam WIB. Kapten Portugal itu hanya melayani wawancara dengan sponsor resmi, terkait predikat man of the match.

Ronaldo disinyalir menghindari pertanyaan wartawan seputar keinginannya meninggalkan Real Madrid. Dalam laga tersebut, Ronaldo terpilih sebagai man of the match. Dia pun berada dalam daftar untuk tampil di depan media dalam sesi konferensi pers. Hanya saja, dalam prosesnya, dia diizinkan untuk hanya melakukan sedikit wawancara dengan sponsor resmi terkait predikat man of the match.

"Hasil seri kontra Meksiko bukan yang kami inginkan. Kami ingin meraih kemenangan, namun harus menderita di menit akhir. Itulah sepak bola," ucap Ronaldo.

Imbuhnya, "Meski begitu kami terus berkembang. Kami yakin bisa menjuarai Piala Konfederasi ini karena masih ada dua laga di fase grup. Kami tetap relaks dan fokus ke pertandingan berikutnya. Kami harus menang jika ingin ke babak berikutnya," ujarnya.

Usai memberikan pernyataan seperti itu, Ronaldo memilih bungkam saat berjalan di mixed zone. Padahal di area itu semua pemain diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari media. (epr/jpg)