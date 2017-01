Ronaldo: Wow, Wow, Wow...Ini Luar Biasa

Crsitiano Ronaldo. Foto: AFP

jpnn.com -Wajar bila Cristiano Ronaldo menjadi pemain sepak bola paling bahagia di dunia tahun 2016. Prestasinya sempurna.

Bersama Timnas Portugal jadi juara Piala Eropa. Berseragam Real Madrid, juara Liga Champions. Bulan lalu, dia dinobatkan sebagai peraih Ballon d'Or. Nah, Selasa (10/1) dini hari WIB tadi, Ronaldo kembali menyabet penghargaan; The Best FIFA Men's Player 2016 alias pemain terbaik dunia versi FIFA.

Sama seperti Ballon d'Or, Ronaldo meraih penghargaan inagurasi The Best FIFA Men's Player usai mengungguli Lionel Messi dan Antoine Griezmann. Dalam FIFA Gala Dinner yang dihelat di Zurich, Ronaldo diumumkan meraih 34,54 persen dari total suara, sedangkan Messi dan Griezmann masing-masing memperoleh 26,42 persen dan 7,53 persen.

“Wow, wow, wow, ini luar biasa. Saya sangat senang. Saya bisa katakan bahwa 2016 adalah tahun terbaik dalam karier saya. Saya awalnya ragu, tapi pada akhirnya trofi juga yang membuktikan,” ujar Ronaldo usai pemberian trofi pemain terbaik dunia dari Presiden FIFA Gianni Infantino.

“Terima kasih kepada tim, Timnas Portugal, Real Madrid, pelatih, keluarga yang datang ke sini, anak saya, kakak saya. 2016 adalah tahun terbaik dalam karier saya, trofi ini membuktikan bahwa orang-orang tidak buta dan melihat pertandingan. Dengan semua yang saya menangi, di timnas atau klub, dengan performa individu, saya tak bisa melupakan tahun ini. Terima kasih telah memilih saya," imbuhnya.

Bagi Ronaldo, gelar pemain terbaik dari FIFA ini adalah yang kedua kali setelah yang pertama pada 2008 kala masih membela Manchester United.

Selain Ronaldo, penghargaan lain diberikan kepada Carli Lloyd sebagai The Best FIFA Women's Player 2016, Claudio Ranaieri sebagai The Best FIFA Men's COach 2016, dan Silvia Neid sebagai The Best FIFA Women's Coach 2016. (jawapos.com)

Daftar Pemenang The Best FIFA Football Awards:

The Best FIFA Men’s Player 2016: Cristiano Ronaldo

1. Cristiano Ronaldo: 34.54% of total votes

2. Lionel Messi: 26.42% of total votes

3. Antoine Greizmann: 7.53% of total votes