Ruben Onsu Akhirnya Berdamai dengan Pihak Maskapai, Netizen Nyinyir Begini

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu kini sudah bisa bernafas lega. Sebabnya, pihak maskapai yang dinaiki Ruben telah menyelesaikan masalah tiket yang sempat dijual kembali.

Setelah menunggu beberapa hari, suami Sarwendah itu akhirnya bertemu dengan pihak maskapai Cathay Pacific. Dia sengaja mengunggah pertemuannya itu dalam Instagram.

“Ini adalah pertemuan kami dengan @cathaypacific dan segala permasalahan yang terjadi kami sudah menemukan jalan keluarnya dengan cara kekeluargaan, dan kami sudah menganggap ini Clear. Dan pertemuan ini di luar dari permasalahan komentar salah satu awak kabin yg memberikan pemberitaan yang salah ????????," tulis Ruben dalam akun Instagram miliknya, Kamis (6/7).

Dalam foto tersebut, Ruben terlihat bersalaman dengan pihak maskapai. Bahkan pihak maskapai pun ikut mengomentari postingan tersebut.

“It was a great pleasure to meet with you today and thank you for working with us to find an amicable solution. We are also grateful for your customer feedback as Cathay Pacific strives for continuous improvement in our customer service. We apologise for any inconvenience caused and hope to welcome you back on board Cathay Pacific in the future,” balas @cathaypacific.

Netizen pun ikut mengomentari. Mereka bersyukur masalah bisa diselesaikan dengan baik.

“@ruben_onsy hebat banget dah masih bisa manage emosi disaat dikecewakan. Mudah-mudahan Tuhan selalu jaga kak @ruben_onsy ya. Kalau artis lain mungkin udah bangga kali posting sambil mencak-mencak biar tambah hits. Mudah-mudahan terus punya rasa sabar kayak gini ya kak,” kata @ochaout.

Namun ada juga netizen yang nyinyir.