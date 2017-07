Ruben Onsu Berang, Tantang Awak Crew Maskapai Buktikan Ucapannya

Ruben Onsu. Foto dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Permasalah Ruben Onsu dengan pihak maskapai beberapa waktu lalu tampaknya belum juga rampung.

Ruben bahkan kembali dibuat kesal. Kali ini oleh seorang crew yang mengaku dari pihak maskapai yang digunakan Ruben.

Melalui akun media sosialnya, Doni Franata menuturkan, bila dirinya tidak mengerti apa yang menjadi keluhan suami Sarwendah Tan itu.

Pasalnya, bapak satu anak ini meminta pindah jam take off dari 19.20 ke 16.00. Hal ini menyebabkannya masuk waiting list.

“Saya operating crew CX 719 yg abang artis ini beserta keluarga. Abangnya pegang tiket CX 797 take off jam 19.20 tapi minta pindah ke CX 719 yg take off 16.00, ya jadinya waiting list, soalnya pesawatnya penuh,” jelasnya.

“Mereka diupgrade kok sekeluarga jadinya. Bingung abangnya komplen masalahnya apa,” sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Ruben pun meminta crew tersebut mempertanggungjawabkan komentarnya.

Sebab, dirinya memiliki bukti mengenai apa yang dikeluhkan.