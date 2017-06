Ruben Onsu Masih Ingat Obrolan Terakhir dengan Jupe

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Ruben Onsu masih ingat obrolan terakhir dengan Julia Perez alias Jupe saat masih dirawat di RSCM.

Penyanyi yang tahun lalu merilis album The Best of Julia Perez itu berkali-kali mengatakan ingin pulang.

Suami Sarwendah itu pun sedang mengurus segalanya agar keinginan itu bisa diwujudkan.

Agak makan waktu karena harus memakai pakai jasa layanan home care. Ketika minta pulang, Jupe dalam keadaan sadar.

Setelah Jupe menjalani operasi usus, Ruben menyatakan tidak ada efek susulan yang terjadi. Indikasinya, Jupe sudah bisa buang air besar dengan lancar.

Namun, Ruben berpendapat, Jupe menyadari waktunya sudah tiba. "Dia cuma bilang capek, lelah," kenang Ruben.

Ruben ikut mengurus segala keperluan pemakaman. Menurutnya, itu adalah bentuk penghormatan terakhir buat sang sahabat. (len/glo/c19/na)