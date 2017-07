Ruben Onsu Mencak-Mencak Lagi, Semprot Karyawan Maskapai

Ruben Onsu. Foto dok JPNN.com

jpnn.com - Masalah Ruben Onsu dengan salah satu maskapai penerbangan internasional ternyata belum selesai. Malahan, kini Ruben semakin kesal kepada pihak maskapai yang belum terungkap namanya tersebut.

Ruben kembali mencak-mencak di media sosial mengenai masalah ini, Senin (3/7). Kemarahannya disulut oleh komentar seorang pria di Facebook yang mengaku crew dari maskapai tersebut.

Pria bernama Doni Franata itu mengaku heran dengan komplain Ruben. Dia menganggap semua yang terjadi adalah karena tindakan Ruben sendiri.

“Saya operating crew CX 719 yg abang artis ini beserta keluarga. Abangnya pegang tiket CX 797 take off jam 19.20 tapi minta pindah ke CX 719 yg take off 16.00, ya jadinya waiting list, soalnya pesawatnya penuh,” jelasnya.

“Mereka diupgrade kok sekeluarga jadinya. Ada bingung abangnya komplen masalahnya apa,” sambungnya.

“Maaf saya posting orang ini, saya cuman mau bilang, apa kamu bisa mempertanggung jawabkan coment anda ini, saya mampu membuktikan kejadian yg sebenarnya dgn rekaman video yg kami punya, bukti ticket yg kami punya di JAM YG SESUNGGUH NYA, kmu adalah Flight Attendant yg sudah memberikan berita bohong,” balas Ruben pada post di akun Instagramnya.

Ruben pun menantang pria itu untuk menemuinya untuk membuktikan siapa yang benar. Dia juga kembali mengingatkan pihak maskapai untuk segera menyelesaikan semua masalah.

“Jika apa yg kmu omongi itu benar, temui saya, urusan saya dengan perusahaan mu blom selesai baca jawaban dari perusahaan mu di coment saya, saya saja masih sabar menunggu jawaban dari perusahaan mu dgn tidak pake emosi lagi THX,” tandasnya.