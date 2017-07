Ruben Onsu Ngamuk Tiket Pesawatnya Dijual Lagi

Ruben Onsu. Foto dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu kesal mengetahui tiket pesawatnya tak bisa digunakan lagi saat akan kembali ke Indonesia. Dia kaget tiket yang sudah dibelinya itu malah dijual kembali oleh pihak maskapai.

Ruben pun langsung menumpahkan kekesalannya melalui Instagram. “Hai guys gue mau share sedikit nih, saya sudah beli tiga tiket kelas bisnis dan pas check in dia bilang full. Nggak lama kemudian dia bilang akan mengganti dengan seenak-enaknya," ucap Ruben Onsu dalam Insta Storynya, Sabtu (1/7).

"Nanti aku kasih tahu ya maskapainya apa. Dia bilang, lagi diusahakan untuk diganti, saya rasa nggak perlu diusahakan ya karena memang sekarang seharusnya saya jadwal terbang pulang. Lantas kenapa kok dijual ke orang lain? Maskapai internasional lho," sambung Ruben Onsu.

Menurut Ruben, dirinya terpaksa curhat melalui media sosial lantaran sebelumnya dia sudah membeli tiga tiket kelas bisnis dan tujuh kelas ekonomi. “Bukan di-endorse, sekali lagi ya ini bukan endorse. Kita lihat bagaimana penyelesaikannya. Saya mau semuanya dikembalikan sesuai dengan apa yang saya beli,” jelas Ruben kesal.

Hingga saat ini, Ruben mengaku masih berada di bandara Internasional Hong Kong untuk menunggu penyelesaian masalahnya seperti apa.

“Sekarang check in telat ditinggal, check in enam jam sebelumnya tiketnya dijual lagi, terus menurut kalian kalau check in ke bandara itu harus sebulan sebelumnya?," tanya Ruben Onsu.(mg7/JPG)