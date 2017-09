Rumah Kebakaran, Nana Mirdad Bersyukur Anak-anaknya Selamat

jpnn.com, BALI - Pasangan artis Nana Mirdad dan Andrew White tengah tertimpa musibah. Rumahnya di Bali, mengalami kebakaran pada Rabu (6/9).

Mirisnya, saat kejadian, Nana dan Andrew sedang tak berada di rumah. Keduanya tengah menghadiri sebuah acara di kawasan Sanur, Bali.

Kabar kebakaran itu diungkap pertam kali oleh Andrew White. Dia pun bercerita sumber api berasal dari tetangga yang berada satu meter dari rumah mereka. “Korslet semua, anak-anak dilarikan ke depan,” tulisnya.

Nana juga ikut memberikan keterangan mengenai musibah yang dialaminya itu. "Buat kalian yang nanya dan beri info, memang benar the fire is there pas di belakang kamar anak-anak. Air membasahi rumah kita, dalam juga basah biar api tidak menjalar ke sini (dalam)," ujar Nana Mirdad.

Saat mendengar kabar pertama kali, kata Nana, dia dan suaminya kaget dan langsung bergegas pulang ke rumah.

Mereka bahkan sempat panik dengan keselematan buah hati mereka. Beruntung, asisten rumah tangga (ART) berhasil menyelamatkan kedua anak mereka.

"Aku bersyukur karena anak-anak tadi berhasil dilarikan mbaknya yang ke dalam kamar karena lihat api. Masuk ke kamar anak-anak and so very hot katanya," lanjutnya.