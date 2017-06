Sambut Barack Obama, Kemenpar Siap Promosi Pariwisata di Times Square

SHARES

jpnn.com, JAKARTA - Setelah Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud berkunjung ke Indonesia. Kini giliran mantan presiden Amerika Serikat Barack Obama yang dijadwalkan datang ke Indonesia.

Dari paparan Menteri Pariwisata Arief Yahya, Barack Obama akan menyampaikan pidato kunci dalam Kongres Diaspora Indonesia ke-4 pada 1 Juli 2017 di Mall Kasablanka, Jakarta.

“Beberapa waktu lalu itu disampaikan secara Informal oleh pak Dino Patti Djalal. Saya ikut diminta bergabung jika Barack Obama berkunjung ke Indonesia. Tentu kita akan memanfaatkan Barack Obama sebagai endorser gratis walaupun saat ini beliau sudah tidak lagi menjadi kepala negara,” kata Menpar Arief Yahya Rabu (21/6).

Segala hal yang terkait penyambutan akan disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nuansanya sama dengan momen penyambutan Raja Salman di Jakarta dan Bali, beberapa waktu lalu.

“Barack Obama akan bernostalgia. Beliau juga akan menikmati makanan kesukaannya dan mengunjungi obyek-obyek wisata selama berada di Indonesia,” ucapnya.

Meski akan berlibur ke Indonesia, menteri asal Banyuwngi mengaku tidak bisa mendrive kemana destinasi yang bakal dituju Presiden ke 44 Amerika Serikat itu. Yang bisa dilakukan, hanya mengikuti dan menyiapkan seperti kedatangan Raja Salman ke Bali.

“Kalau feeling saya, pasti ke tempat yang dia suka. Sudah pasti ke Jakarta, Menteng. Hampir pasti begitu. Beliau kan pernah sekolah di SDN 1 Menteng, Jakarta Pusat. Kulinernya kemungkinan besar yang selalu diucap yaitu nasi goreng, bakso, sate,” ucapnya.

Lantas bagaimana persiapan dari Kemenpar untuk menyambut kedatangan Barack Obama? Menpar Arief Yahya punya jurusnya. Marketeer of The Year 2013 versi MarkPlus itu mengaku siap promosi besar-besaran di Times Square, New York. Jurusnya mirip-mirip seperti promosi besar-besaran di Al-Jazeera saat Raja Salman ke Indonesia.