Sambutlah...Ancol Kemerdekaan Festival

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati hari Kemerdekaan ke-72 Republik Indonesia ke-72 yang jatuh pada Kamis, 17 Agustus 2017, Ancol Taman Impian dan seluruh destinasi rekreasinya telah menyiapkan rangkaian acara seru. Beragam kegiatan menarik mulai dari pertunjukan musik, parade kuda merah putih & budaya Indonesia, lomba khas heri kemerdekaan hingga pengibaran bendera Merah Putih di bawah air dapat dinikmati dan diikuti oleh seluruh pengunjung pada 17 – 20 Agustus 2017.

PANJAT PINANG KOLOSAL, ANEKA LOMBA & MUSIK INDOSIAR DI PANTAI CARNAVAL & PANTAI LAGOON

Seperti tahun sebelumnya, Ancol menggelar lomba panjat pinang kolosal, kali ini jumlahnya lebih banyak dari tahun lalu, 172 pohon akan diperlombakan tepat di Hari Kemerdekaan. Dengan beragam hadiah senilai 1,5 juta per batang, lomba ini dapat diikuti oleh 2 tim dengan jumlah 4 orang per-tim. Caranya peserta hanya cukup melampirkan KTP dan struk pembelian tiket masuk Ancol tanggal 17 Agustus 2017 mulai pukul 13.00 WIB. Lomba ini digelar di area parkir Pantai Carnaval Ancol mulai pukul 13.00 WIB.

Lomba semakin seru dan meriah karena seluruh peserta lomba panjat pinang dan pengunjung akan dihibur oleh oleh penampilan raja dangdut Rhoma Irama dan Soneta group serta artis-artis Dangdut Academy akan bersama-sama bernyanyi dan berjoget di Panggung Musik Indosiar.

Kemeriahan Hari Kemerdekaan akan terus dapat dinikmati sampai 20 Agustus 2017. Pengunjung akan disajikan beragam lomba dan hiburan seperti: festival layang-layang, parade pasukan berkuda, reog ponorogo dan parade merah putih di Pantai Lagoon, aneka lomba seperti seperti tarik tambang, gebug bantal, lari matras, balap karung berpasangan, bakiak pasir dan lomba makan kerupuk dapat diikuti oleh semua pengunjung mulai jam 10 pagi pada 19 -20 Agustus 2017. Tidak ketinggalan festival kuliner nusantara disajikan bagi seluruh pengunjung di lokasi tersebut. Sambil menikmati kuliner pengunjung dapat menikmati alunan musik dari band Armada di panggung apung (floating stage) Pantai Lagoon, 19 Agustus pukul 19.00 WIB.

WAYANG KULIT & JAWARA LAWAK DI PASAR SENI

Bagi penggemar wayang kulit jangan sampai ketinggalan, Wayangan Semalam Suntuk oleh Ki Dalang Djoko Suyono dengan lakon “Topeng Wojo” akan digelar pada 18 Agustus mulai jam 8 malam di Pasar Seni. Selain itu Jawara Lawak Pasar Seni oleh Persatuan Seniman Komedi Indonesia juga akan tampil mengibur pengunjung pada tanggal 20 agustus 2017. Sejumlah pelawak ternama seperti Doyok, Derry, Tarzan, Bagito dll akan mengocok perut mulai jam 10 pagi.

PENGUNDIAN GRAND PRIZE VESPA, BUY ONE GET ONE & ANEKA LOMBA DI ATLANTIS WATER ADVENTURE

Salah satu yang ditunggu-tunggu pengunjung setia Atlantis adalah pengundian Grand Prize sepeda motor Vespa. Undian ini telah dilakukan sejak pekan libur Lebaran lalu berupa kupon yang diberikan kepada pengunjung yang saat itu membeli annual pass dalam periode 24 Juni – 31 Juli 2017 lalu. Pengundian akan dilakukan tepat di hari perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-72, di area panggung Crazy Slide pada pukul 14.30 WIB. Bagi pengunjung yang telah mengumpulkan kuponnya maka bersiaplah datang pada hari itu.

Selain pengundian tersebut, pengunjung juga dapat mengikuti aneka lomba yang menantang dengan hadiah menarik. Lomba panjat pinang, lari matras dan lainnya dapat diikuti mulai pukul 15.00 WIB. Selain itu bagi pengunjung yang lahir pada bulan Agustus dapat menikmati pembelian tiket beli 1 gratis 1. Caranya cukup mudah, pengunjung hanya menunjukan identitas diri yg valid seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, KK akte kelahiran, paspor di loket pembelian tiket. Promo ini berlaku selama bulan Agustus mulai Senin – Jum’at kecuali Hari Libur Nasional.



PENGIBARAN BENDERA DI UNDER WATER THEATER SHOW OCEAN DREAM SAMUDRA

Destinasi wisata yang terkenal dengan pertunjukkan aneka satwa dan mamalia laut ini akan menghadirkan pertunjukkan spesial yaitu pembentangan Bendera Merah Putih di Dolphin Adventure. Pengunjung dapat menyaksikan kepintaran lumba-lumba membantu para pelatih dalam mengibarkan bendera Merah Putih. Pertunjukkan ini dapat disaksikan pada jam 11.15, 14.15 dan 16.45 WIB.

Pengibaran bendera Merah Putih tidak hanya dilakukan di Dolphin Adventure, pengibaran bendera dibawah air dengan sejumlah penyelam dan ballerina yang dikelilingi ribuan jenis mik fish dapat disaksikan sepanjang tanggal 17 – 20 Agustus 2017 pada jam 12.30, 14.30 dan 15.30 WIB. Selain itu akan ada pertunjukkan spesial juga yaitu opera bertema perjuangan masa kemerdekaan di Pentas Singa Laut pada jam 10.30, 13.35 dan 16.15 WIB.