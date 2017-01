Sandi: Pak Dahlan yang Pertama Order Usaha Saya

Sandiaga Uno di Rabbani Shop Rawamangun, Jl Pemuda No 1A, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (23/1). Foto: Ist

SHARES

jpnn.com - Calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI Jakarta Sandiaga Uno menjadi narasumber dalam kegiatan implementasi program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) di Rabbani Shop Rawamangun, Jl Pemuda No 1A, Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (23/1).

"UKM yang sukses itu dimulai dari rumah. Apple juga dimulai dari rumah. Nike juga bu. Jadi, semua mulainya dari rumah," ujar Sandiaga.

Sandiaga menyarankan, para pengusaha yang ingin sukses sebaiknya tak mendengarkan cemooh dari orang lain.

Menurut dia, jika cemooh itu dimasukkan ke dalam hati, maka tak akan membuat usaha yang dijalani berkembang.

"Orang yang mau sukses pasti di cemooh bu. Saya juga seperti itu, bu. Apalagi, waktu mau jadi gubernur," ungkap Sandi.

Di sisi lain, peraih gelar Master Business of Administration ini mengungkapkan, usahanya mendapatkan orderan pertama dari mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

"Pak Dahlan Iskan yang pertama kali memberikan orderan usaha saya. Di situlah cikal bakal usaha saya maju," pungkas Sandi. (dka/rmol)