Sandi Pengin Kerak Telor Masuk Mal

Cawagub DKI Jakarta Sandiaga Uno.

JPNN.com - Calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, akan membidik pedagang kaki lima (PKL) yang memiliki produk unggulan dan Sumber Daya Manusia untuk ditempatkan di dalam mal yang ada di ibukota jika terpilih memimpin ibukota.

"Di situ adalah simbiosis, di mana mal akan punya seperti pasar malamnya, yang nanti mengundang PKL yang sudah diberikan pelatihan bagaimana higienisnya dan punya produk yang layak dijual, seperti kerak telor," kata Sandi, sapaanya, Senin (2/1).

Dikatakan Sandi, saat ini di berbagai sudut ibukota, banyak ditemukan pedagang martabak. Namun, belum banyak pedagang martabak tersebut dari pedagang kaki lima yang masuk ke dalam mal.

"Kita lihat di tiap tikungan, gak ada kerak telor, jadi kita mau kerak telor bisa masuk ke mal, bisa masuk juga ke acara-acara bukan acara formal, tapi keseharian bisa ditemui di mal-mal," ujarnya.

Menurut Sandi, untuk penempatan PKL tersebut menggunakan mekanismenya kerja sama dan sinergi antara usaha besar dan usaha kecil.

"Saya pengalaman di Astra dengan Pak William Suryajaya, kita mambangun 60 ribu UMKM dalam jangka waktu 5-10 tahun. Itu bisa selama ada keberpihakan dari pemerintah bahwa mal-mal ini juga menyediakan ruang untuk lahan usaha UMKM," ungkapnya.

Ditambahkan cawagub yang berpasangan dengan Anies Baswedan itu, nantinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akan menjadi fasilitator melalui program One Kecamatan One Center of Enterpreunership (OK OCE).

"Pemprov akan memfasilitasi dalam program OK OCE ini, kita akan bidik siapa yang bisa bersinergi dalam dunia usahanya, pengembang mal kita minta, buat mereka jugha bagus karena ada diversifikasi dari layanan yang diberikan kepada pengunjung mal," pungkasnya. (dka/rmol)