Sandiaga: Jangan Sampai Kita Numpang di Negeri Sendiri

Cawagub Sandiaga Uno bersama para peserta Pelatihan Kewirausahaan Akbar di Gedung Rabbani. Foto: Ist

JPNN.com - Calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta, Sandiaga Uno berkomitmen untuk meningkatkan pengusaha kelas menengah hingga bawah dapat bersaing sehingga mampu membuka lapangan kerja baru di DKI Jakarta.

Komitmen cawagub yang berpasangan dengan Anies Baswedan tersebut tak tanggung-tanggung akan mencetak 200.000 pengusaha baru melalui Program OK OCE (One Kecamatan One Center of Enterprenuership) jika dipercaya memimpin DKI Jakarta.

Salah satu program andalan Anies-Sandi di Pilkada DKI ini adalah bagaimana mencetak wirausaha baru agar dapat menjadi benchmark di daerah lain.

"Jangan sampai kita tidak jadi tuan di negeri sendiri. Kita numpang di tanah air sendiri," kata Sandi saat memberikan Pelatihan Kewirausahaan Akbar di Gedung Rabbani, Jakarta Timur, Sabtu (31/12).

Dalam pemaparannya, Sandi, sapaannya menjelaskan, program OK OCE ini ditujukan untuk mengubah dan memihak kepada pengusaha kelas bawah, UMKM, dan pengusaha baru.

Adapun fokus dari program tersebut menyasar pada 5 (lima) hal, pertama, pemberian modal dan pendampingan usaha.

Kedua, pelatihan oleh pengusaha sukses, yaitu pembangunan SDM melalui pendampingan (mentoring).

"Ini berdasarkan pengalaman bahwa sebelum mentoring 8 dari 10 pengusaha itu failed. Tapi, setelah mentoring, berbalik menjadi 8 pengusaha itu yang sukses," jelasnya.